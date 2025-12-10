Kawatan nadakpan, tag-iya sa manok gikasugat sa pagsibat

Nadakpan ang menor de edad nga lalaki nga nangawat og manok igtatari sa Sityo Upper Torre, Barangay Inayawan, Dakbayan sa Sugbo alas 10 sa buntag, Martes, Disyembre 9, 2025, human iyang nasugatan ang tag-iya atol sa iyang pagsibat.
Ang na-rescue nga naa na sa kustodiya sa Inayawan Police Station mao si alyas Boy, 17, nga nagpuyo sa Barangay Inayawan.
Sa imbestigasyon sa kapulisan nga nasakpan sa akto sa tag-iya nga si Jayford Carbaquel, 25, ang pagkuha sa manok panabong nga balor P4,000 gikan sa iyang gihigtan niini.
Dali nga nanawag og barangay tanod si Jayford ug gitahan ang maong menor de edad. Giangkon ni Boy ang salaod nga iyang nahimo ug iya untang ibaligya ang manok aron makakuwarta.
Unang higayon pa kadto nga pagpangawat sa suspek og manok apan wala siyay suwerte kay nasugatan na man hinuon niya ang tag-iya atol sa iyang pagsibat.
“Modagan na unta ko, nagsugat man mi sa tag-iya, ana siya nga ‘taya nimo, kuha man nimo akong manok,’ gikuptan dayon ko niya,” matod ni Boy.
Nangayo'g pasaylo si Boy sa tag-iya sa manok nga iyang gikawatan dungan sa saad nga dili na niya ni usbon. / AYB