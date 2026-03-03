Kawatan nahadlok molayat gikan sa 3rd floor nadakpan

Nadakpan ang usa ka gidudahang kawatan human nabulabog ug nahadlok nga moambak gikan sa ikatulong andana sa usa ka gitukod nga building sa M. Velez Street, Barangay Guadalupe, Siyudad sa Sugbo alas 8:00 sa buntag, Martes, Marso 3, 2026.
Giila ang dinakpan nga si alyas Mon, 28, residente sa Unit 1, Carbon, Barangay Ermita.
Kasamtangan siyang gitanggong sa Guadalupe Police Station samtang nag-atubang sa kasong trespassing ug posibleng dugang mga kaso sa pagpangawat.
Matod ni Police Chief Master Sgt. Roque Carmelotes Jr., imbestigador sa Guadalupe Police Station, nabulabog ang grupo ni Mon sa dihang nakit-an sila sa mga construction worker sa maong site.
Samtang ang upat niya ka mga kauban daling nakaikyas sa ground floor, si Mon na-trap sa ikatulong andana.
Tungod sa kahadlok nga moambak, wala na makadagan ang suspek hangtod nga nasikop siya sa mga trabahante ug gi-turn over ngadto kang Clifford Lauro, ang safety officer sa construction site, sa wala pa gitunol sa kapulisan.
Nasayran gikan ni PCMS Carmelotes nga ikaduha na kini nga higayon nga giatake sa grupo ni Mon ang maong construction site.
Sa miaging semana, ubay-ubay nga mga mahalong tools ang nahanaw sa maong dapit ug gituohang nibalik ang grupo aron mangawat pag-usab.
Gibutyag sa kapulisan nga ang maong grupo duna pay ubang mga biktima sa dakbayan.
“Magsakyanan ni sila adlawan, maniid sa ilang target. Kon makabintaha, diretso dayon sa pag-atake bisan adlawan,” dugang ni Carmelotes.
Giawhag karon sa kapulisan ang ubang posibleng biktima sa grupo sa pag-adto sa Guadalupe Police Station aron magsang-at og dugang mga reklamo. / GPL