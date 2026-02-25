Kawatan nasangit sa barbed wire nadakpan

Nasangit sa barbed wire ang sa usa ka 45-anyos nga gidudahang kawatan samtang nisuway sa pag-ikyas, hinungdan sa iyang pagkasikop niadtong Martes sa kadlawon, Pebrero 24, 2026, sa Barangay Poblacion Ward III, Lungsod sa Minglanilla.
Nabalhog na sa selda sa Minglanilla Police Station ang suspek nga giila lang sa alyas nga Paul, 45, minyo, ug molupyo sa Sityo Tuboran, Brgy. Punta Princesa, Dakbayan sa Sugbo.
Base sa imbestigasyon sa kapulisan, nasakpan sa tag-iya sa balay ang suspek nga nisulod sa ilang panimalay alas 3:00 pasado sa kaadlawon.
Giingong nikatkat si Paul sa koral ug gipugos ang pag-abli sa pultahan aron makapanglungkab sa sulod.
Dihang namatikdan sa biktima ang presensya sa kawatan, daling nisulay og sibat ang suspek pinaagi sa pag-ambak balik sa koral.
Apan pwerting malasa kay nasangit ang iyang sinina o lawas sa barbed wire sa koral, hinungdan nga wala na siya makalihok ug malampusong nadakpan.
Nakuha gikan sa posisyon sa suspek ang usa ka Samsung phone nga nagkantidad og P15,000, usa ka Vivo phone nagkantidad og P7,000, kuwarta nga mobalor og P400, usa ka Samsonite sling bag kolor itom ug usa ka Coach wallet, mga nagkalainlaing ID cards ug ATM cards, ug mga kagamitan sa pagpanglungkab sama sa screw driver ug cutter.
Ang suspek mag-atubang og kasong Robbery with Force Upon Things. / JDG