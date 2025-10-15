‘Kawatan’ nga dalaga nalutsa’g warrant, sikop

Babaye nga nabutang sa ikapito nga most wanted person regional level nga dunay 23 ka counts sa kasong qualified theft ang nadakpan sa Criminal Investigation and Detection Group (CIDG)-Cebu City Field Unit alas 2:45 sa hapon, Martes, Oktubre 14, 2025, sa Barangay Kamputhaw, Siyudad sa Sugbo.
Ang akusado giila nga si alyas Mae, 29, dalaga nga taga Sityo Arcos, Barangay Sapangdako sa nahisgutang siyudad.
Ang CIDG-Cebu City Field Unit ni-serve sa warrant of arrest nga giisyu ni Judge Allan Francisco Garciano, ang Presiding Judge sa 7th Judicial Region, Branch 83 sa Siyudad sa Mandaue pinetsahan niadtong Oktubre 8, 2025, nga dunay gitugot nga kinatibuk-ang piyansa nga mobalor ang tanan sa P592,000.
Sa dihang nasayran nga naa kini sa Kamputhaw, dali nga niumol ang CIDG-Cebu City Field Unit og tracker team nga kabahin sa Oplan Pagtugis aron pagdakop sa akusado ug malampuson nila kini nga nadakpan. / AYB