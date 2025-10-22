‘Kawatan’ og helmet nasakpan sa guwardiya

Nasikop sa guwardiya ang usa ka 28-anyos nga lalaki human giingong nangawat og helmet bisan walay motorsiklo sa parkingan sa usa ka dakong mall nga nahimutang sa Barangay Luz , Siyudad sa Sugbo niadtong Oktubre 21,2025.
Gi-turn over sa Mabolo Police Station si alyas Fred, walay trabaho ug residente sa Barangay Mabolo.
Base sa imbestigasyon, gidakop ang maong suspek dihang nasakpan sa akto nga gikuha ang mahalon nga helmet nga nagkantidad og P6,500.
Sa wala pa gibuhat sa suspek ang pagpangawat, nabantayan na siya sa guwardiya sanglit kadudahan ang mga lihok ug giatngan dihang padulong na nga mogawas. / JDG