Kawatan og tambutso nakulatahan, nasikop

Kritikal ang kahimtang sa usa ka notadong kawatan og mga piyesa sa motorsiklo human gitabangan og kulata sa mga residente sa dihang nasakpan nga nangawat sa dalan Jasmin, Barangay Capitol Site, Siyudad sa Sugbo sa alas 2:31 sa kaadlawon, Martes, Abril 14, 2026.
Ang suspek nga nakaangkon og daghang bun-og ug samad sa lawas ug nawong giila nga si Jerson Villamor, molupyo sa Cabantan Street, Barangay Luz.
Sumala sa report, ang Abellana Police Station nakadawat og tawag pinaagi sa ilang hotline bahin sa usa ka kawatan nga nasikop ug gitabangan og kulata sa mga tawo.
Pag-abot sa mga niresponde nga kapulisan, naabtan ang suspek nga nagkadugo na ang nawong samtang gikuptan ni Police Patrolman John Sarmiento ug sa mga residente.
Gidala ang suspek sa Cebu City Medical Center (CCMC) alang sa dinaliang pagtambal.
Nakuha gikan sa posisyon ni Villamor ang nagkadaiyang mga himan o tools nga gigamit sa pagtangtang sa mga mahalong tambutso sa motorsiklo.
Si Police Major Timothy Jim Romanillos, hepe sa Abellana Police Station, nagkanayon nga kaniadto pa nigawas ang pangalan ni Villamor isip suspek sa sunodsunod nga kawat sa mga tambutso sa ilang dapit. Nasayran sab nga nadakpan na si Villamor niadtong Pebrero 2025 human masakpi sa mga guwardiya nga nangawat og mga helmet sa IT Park.
Gibutyag ni Konsehal Ramir Salonoy sa Barangay Kamputhaw ngadto sa Superbalita Cebu nga makatulo na kahigayon nga nanguha ang suspek sa ilang barangay base sa ilang nakuha nga CCTV footage.
“Tulo nay naigo ana diri sa Kamputhaw. Ang iyang pangawaton kanang tambutso sa motor. Gi-review namo ang CCTV ug nakuha namo dayon ang iyang pangalan nga amo sang gi-report sa Abellana Police Station,” matod ni Salonoy.
Dugang ni Salonoy, ang modus sa suspek mao ang pagpaniid sa mga nakaparada nga motorsiklo ug sa higayon nga makakita og mahalong tambutso, iya dayon kining kawaton. / AYB