‘Kawatan’ wa moangkon nga siya ang nakita sa CCTV

Usa ka notadong kawatan nga makadaghan na nabilanggo tungod sa pagpangawat ug sa ilegal nga drugas ang nadakpan pag-usab sa mga operatiba sa Mabolo Police Station.
Kini human siya nanguha og mga cellular phone niadtong Lunes, Pebrero 23, 2026, sa Brookside Valley, Barangay Lahug, Dakbayan sa Sugbo.
Giila ang suspek nga si John Don Miano, 30-anyos, kinsa residente ra usab sa maong dapit.
Base sa imbestigasyon sa Mabolo Police Station, usa ka 27-anyos nga lalaki nga giila lang sa alyas nga “Jofel” ang nireklamo human mawagtang ang iyang iPhone 13 Pro Max nga nagkantidad og P35,000; Samsung Phone balor og P5,000 ug wa matino nga kantidad sa cash sud sa iyang kuwarto.
Sa pagsusi sa CCTV camera sa biktima, nakit-an ang usa ka lalaki nga nisaka sa balay agi sa bintana ug gipangkuha ang iyang mga butang.
Dali nga nangayo og tabang ang biktima kang Police Patrolman Jefferson Lamasa, usa ka sakop sa Labangon Police Station nga nag-abang ra usab sa maong dapit. Human makita ang video sa CCTV, nailhan dayon ang suspek tungod kay silingan ra kini nila. Gidakop dayon ni Lamasa ang suspek ug gidala sa Mabolo Police Station uban sa biktima.
Bisan pa man nga klaro kaayo ang iyang panagway sa CCTV footage, hugot nga gihimakak ni Miano ang pasangil ug wala kini moangkon nga siya ang tawo nga anaa sa video. / AYB