Kawhi 1 ka semana nga dili makaduwa

Gianunsiyo sa Roronto Raptors nga labing minos usa ka semana nga dili makaduwa ang ilang pambatong si Kawhi Leonard sa 2026-27 National Basketball Association (NBA) kay magpaalim siya sa naghubag niyang wala nga tuhod.
Tungod ning maong angol, wala nakaduwa si Leonard atol sa dakong kapildihan sa Raptors batok sa Minnesota Timberwolves, 94-117, niadtong Lunes, Oktubre 26, 2026.
Ang 7-time All-Star nga si Edwards, kinsa maoy nangulo sa Raptors sa pagsakmit sa titulo niadtong 2019, nag-average og 19.5 puntos sa nag-unang duha ka duwa sa Raptors ning maong season. / Gikan sa wires