Kawhi mi-move on na sa kontrobersya

Ni-move on na si Kawhi Leonard kabahin sa kontrobersya sa iyang kontrata sa iyang kanhi team Los Angeles Clippers ug nagpanikad na siya nga moduwa sa iyang pagbalik sa Toronto Raptors.
Gitataw ni Leonard nga hingpit na niyang gilubong sa limot ang kontrobersya nga iyang naagian ug nagtutok siya og maayo sa iyang pagbalik sa Raptors, ang team nga iyang gipangulohan aron makabaton og titulo sa National Basketball Association (NBA) niadtong 2019.
“I think the best decision is to move forward and focus on my time being a Toronto Raptor,” matod ni Leonard. / Gikan sa wires