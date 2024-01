Kawhi mipirma og extension

Gipapirma sa Los Angeles Clippers og contract extension si Kawhi Leonard kagahapon, Enero 11, 2024 (PH time).

Walay gipagawas nga detalye ang Clippers kabahin sa kontrata apan ubay-ubay nga taho sa nagkadaiyang news outlets nag-ingon nga molanat kini og tulo ka mga tuig nga nagbalor og $152.4 million.

“He is an elite player, a terrific partner and a relentless worker who knows how to win and makes it his first priority,” matod ni Lawrence Frank, presidente sa basketball operations.

Si Leonard nag-average og 23.8 puntos sa kasamtangang season sa National Basketball Association (NBA).