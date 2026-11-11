Kawhi mobalik na sa sunod semana

Usa na lang ka semana ug mobalik na pagduwa sa 2026-27 National Basketball Association (NBA) si Toronto Raptors star Kawhi Leonard, kinsa padayon pa nagpaalim sa angol sa iyang wala nga tuhod.
Sa wala pa siya naangol, si Leonard nakapakita og aksiyon sa nag-unang duha ka duwa sa Raptors sa season diin nag-average siya og 19.5 puntos ug 7.5 rebounds.
Ang resulta sa MRI nag-ingon nga dili ra tantong grabe ang nasinating angol ni Leonard apan gipaneguro sa Raptors nga hingpit na kining maalim una mobalik sa aksiyon ang usa sa ilang mga pambato. / Gikan sa wires