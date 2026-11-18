Gianunsiyo sa Toronto Raptors nga maayo ang dagan sa pagpaalim sa usa sa ilang mga sinaligan nga si Kawhi Leonard apan molanat pa og dugang usa ka semana una siya makabalik pagduwa sa 2026-27 National Basketball Association (NBA).
Si Leonard wala nakaduwa gikan niadtong Oktubre 23, 2026, tungod kay nakasinati siya og angol sa iyang wala nga tuhod.
Hinuon, nakita sa MRI nga dili ra kini tantong grabe kompara sa iyang nasinating angol sa iyang tuo nga tuhod kaniadto.
Si Leonard, 35, nag-average og 19.5 puntos sulod sa duha ka duwa nga nakapakita siya og aksiyon sa season. / Gikan sa wires