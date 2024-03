Kawhi naangol; Clippers pilde

Wala nakatiwas sa duwa si Los Angeles Clippers star Kawhi Leonard sa ilang pag-host sa Minnesota Timberwolves ning Miyerkules, Marso 13, 2024 (PH time) sa National Basketball Association (NBA).

Human sa 1st quarter, nisulod si Leonard sa locker room unya pagkataodtaod, nibiya na kini sa venue tungod sa nasinati niining back spasms. Napilde ang Clippers ning sangkaa, 118-100.

“He’s been dealing with it for a couple days, back spasms,” matod ni Clippers coach Tyrone Lue. “He did what he had to do to try and get on the court today, but it didn’t loosen up for him.” / AP