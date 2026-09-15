Kawhi nabalik sa Raptors

Gikuha pagbalik sa Toronto Raptors ang All-Star forward nga si Kawhi Leonard, pito ka tuig human ang historic championship sa maong franchise sa National Basketball Association (NBA).
Ang Raptors nipahibalo niadtong Martes, Septiyembre 15, 2026, nga ilang gikuha si Leonard gikan sa Los Angeles Clippers hulip ni forward Brandon Ingram, guard-forward Gradey Dick, duha ka future first round draft picks, usa ka future first round pick swap, ug duha ka future second round picks.
Si Leonard adunay dakong parti sa history sa Raptors franchise kay siya ang nangulo sa 2019 championship diin ilang gipilde ang inilog nga Golden State Warriors, 4-2, sa NBA Finals.
Sa maong season nakuha ni Leonard ang NBA Finals MVP, All-NBA Second Team, ug All-Defensive Second Team recognition.
Sa iyang pagbalik, naglaom ang Raptors organization nga makahatag dayon siya og dakong positibo nga epekto sa ilang kampanya sa umaabot nga NBA season.
“We believe his leadership, experience and talent will help us as we continue building toward our next championship,” matod ni Raptors General Manager ug Executive Vice-President Bobby Webster.
Iyang gipasabot nga gihangop sa tibuok kampo sa Raptors ang pagbalik sa 6-foot-6 forward.
“We're thrilled to welcome Kawhi back to Toronto. His impact on our organization, our city, and our country is undeniable, and he embodies the competitiveness and championship mindset that we value,” sigon Webster.
Sa miagi nga season sa Clippers, si Leonard nag-average og career-high nga 27.9 puntos.
Sulod sa iyang 14 ka NBA seasons, adunay career average si Leonard nga 20.7 puntos, 6.4 rebounds, 3.1 assists ug 1.7 steals.
Sa wa pa siya nasulod sa Raptors, si Leonard nakadaog pud og NBA championship sa San Antonio Spurs sa tuig 2014 diin siya pud ang nahimong Finals MVP.
Niduwa si Leonard sa Spurs tuig 2011 ngadto sa 2018, dayong nabalhin siya sa Raptors ug gitabangan ang franchise modaog og kampiyonato.
Human ato nitabok siya sa LA Clippers isip free agent sa tuig 2019. / RSC