Kawsa ni Garganera batok baha, basura

Ning pipila ka nanglabay nga katuigan, nagkagrabe ang nasinati nga mga baha sa dakbayan sa Sugbo.

Usa sa mga apektado kaayo mao ang Brgy. Tinago, ang dapit nga namat-an og kahayag sa negusyante nga si Jay Garganera, 61.

Human niya nabantayan nga nagkagrabe ang baha ug ingon sa way nagpakabana sa pagsulbad niini, iya kini nga gihimo nga kawsa bisan iyang nakita nga siya nag-inusara pa kaniadto.

“Naa man ko's ubos sa among balay, ako maoy mabahaan,” asoy ni Garganera sa Superbalita Cebu sa Oktubre 25 nga interbyo kabahin sa iyang kasinatian matag higayon nga bahaan ang tipik sa MJ Cuenco Avenue diin nagbarog ang ilang duha ka andana nga balay nga iya nang gipuy-an sulod sa 61 ka tuig uban sa iyang pamilya.

Nahimong kastigo ni Garganera ang baha hinungdan nga bisan siya pribado nga tawo, iya kining gipangunayan sa paghimo og mga lakang.

“I have been doing this for the ten long years,” matod ni Garganera.

Si Jay dunay negusyo nga ticketing outlet ingon man surplus bikes nga apektado usab sa baha.

Di lang siya usab ang nag-antos, apil na ang iyang mga silingan.

KONTRA BAHA

“Nag-initiate ko, I did it on my own. I wrote a letter,” butyag niya.

Nipadala si Garganera og mga suwat sa nagkalainlaing mga ahensiya sa kagamhanan mahitungod sa proyekto batok sa sa baha sa ilang lugar, sama sa Department of Public Works and Highways (DPWH) ug Department of Engineering and Public Works (DEPW) sa Dakbayan sa Sugbo.

Kini nga proyekto gi-award sa DPWH ngadto sa usa ka contractor isip ‘creek widening and siltation’ gikan sa Tejero hangtod sa Day-as, Cebu City sugod sa Oktubre, 2021.

Apan hangtod karon wa pa kini nahuman. Niadtong Hulyo 4, 2023, siya giimbetar sa programa sa SunStar Cebu nga Beyond The Headlines aron magpaambit ang iyang mga lakang.

Matod niya nga ang proyekto nga napasagdan nakamugna og problema, inay makasulbad kay nigamay na ang agianan sa tubig.

“Unsay epekto sa ilang trabaho, mao ni sapa, ilaha ning palawman, dayon ilahang giabunohan og yuta aron driveway sa ilang backhoe. Okay ra na kon paspasan, trabaho og usa ka semana, usa ka buwan, dili hilabtan. So, magbaha maong mosaka ang tubig,” pasabot ni Garganera.

“Nakasabot kong (Mayor) Michael Rama kay he cannot do so much....because this is a national project. Pero ang epekto kay lokal,” puno ni Garganera.

“Akong gibuhat ni request ko sa DPWH ug DEPW nga mga inlet diha sa kanal, ni-request ko nga madugangan og daghan aron dali mohubas,” matod ni Garganera.

ADBOKASIYA

Tungod sa iyang adbokasiya kontra baha ug basura sa ilang lugar, nihimo si Garganera og grupo nga moabag kaniya.

“Ako ug akong mga batos, early morning, naa na koy mga equipment, boots, rake, mga basket,” matod ni Garganera.

Aron maampingan ang mga inlet, nag-inisyatiba si Garganera nga mogahin og grupo sa pagkuha sa mga basura.

“Unya gusto man ko malimpyo, palit kog sako, napalit nako in one month time nga de-clogging 1500 pieces,” taho ni Garganera.

Mismo siya ang niapil ug nangunay og kanaug sa mga culvert aron makuha ang mga basura nga nakababag sa tubig.

“I am sincere in serving the public. Naghimo ko og move nga akong gipaningkamutan nga makahimo ko bisan private citizen ko, di public official,” matod ni Garganera.

Matod ni Garganera, ang pagsulbad sa problema sa Brgy. Tinago mao ang paglantaw sa problema sa mga lumolupyo.