Kayo sa Heat gipalong sa Celtics
Gipapas sa Boston Celtics ang 22 puntos nga labaw sa Miami Heat aron kuhaon ang 98-96 nga kadaugan sa National Basketball Association (NBA) game, niadtong Sabado, Pebrero 7, 2026 (PH time).
Ang guard nga si Jaylen Brown nipakatap og 29 puntos ug si Payton Pritchard niamot og 24 puntos para madala ang Celtics ngadto sa lima ka sunodsunod nga daog.
Niamot si Derrick White og 21 puntos, samtang si Nikola Vucevic nitunol og 11 puntos ug 12 ka rebounds sa iyang unang duwa sa Celtics uniform gikan sa trade sa Chicago.
Si White maoy nipalabaw sa Celtics sa iyang clutch nga tres nga nidala sa iskor ngadto sa 98-96 sa 1:30 nga nahabilin sa duwa.
Sa hinapos nga segundos, nahatagan pa og higayon ang Heat nga makatabla or modaog pero nasipyat si Davion Mitchell sa iyang tres gikan sa corner 2.7 segundos sa fourth quarter.
Ang Miami gipangulohan ni Andrew Wiggins sa iyang 26 puntos, nidugang si Norman Powell og 24 puntos, samtang si Bam Adebayo nihatag og 16 puntos ug pito ka rebounds.
Ang Miami starter nga si Pelle Larsson igo lang nakaduwa og 12 minutos og nigawas kini sa duwa tungod sa right elbow contusion.
Nisaka ang Celtics sa 33-18 (win-loss) record ug nagtabla sa New York Knicks sa ikaduhang pwesto sa Eastern Conference, samtang ang natagak sa 27-25 nga baraha og naglingkod sa ikawalo nga pwesto. / RSC