KBP, akademya nagtambayayong sa pagpalig-on sa responsableng pagsibya

Nagkahiusa ang Kapisanan ng mga Brodkaster ng Pilipinas (KBP) ug mga representante sa nagkalainlaing kolehiyo ug unibersidad sa Visayas sa KBP-Academe Dialogue nga gipahigayon niadtong Hunyo 26, 2026, sa University of the Philippines Cebu aron mapalig-on ang panagtambayayong tali sa broadcast industry ug akademya sa pag-andam sa umaabot nga media practitioners ug sa pagpalambo sa responsableng pagsibya.
Gitambungan sa mga magtutudlo, administrador, ug mga estudyante sa komunikasyon ang maong kalihukan nga nagtumong sa paghisgot sa papel sa akademya sa pagpalig-on sa public trust sa broadcast industry, ilabina sa panahon sa paspas nga pag-uswag sa digital media ug bag-ong teknolohiya.
Atol sa welcome program, gipasiugda nga usa ka mahinungdanong lakang ang maong kolaborasyon aron mas mapalig-on ang pagsunod sa KBP Broadcast Code.
Sumala sa mga tigpasiugda sa kalihukan, pinaagi sa panagtambayayong sa mga institusyong pang-edukasyon, mas mapalambo ang pagmonitor sa mga estasyon sa radyo ug telebisyon sa Sugbo aron maseguro ang ilang pagsunod sa mga sumbanan sa etikal ug responsableng pagsibya.
Gilauman sab nga ang inisyatiba maghatag og bililhong praktikal nga kasinatian sa mga estudyante sa media ethics, content analysis, ug public accountability.
Sa iyang presentasyon, gipasabot ni Enrico Ryx Canoy, Executive Vice President (EVP) ug Chief Operating Officer (COO) sa RMN Networks Inc., ug Chairman sa KBP Standards Authority Council, ang kamahinungdanon sa papel sa akademya sa pagpalig-on sa pagsalig sa publiko ngadto sa broadcast industry.
Matod niya, ang mga institusyong pang-edukasyon adunay dakong papel sa paghulma sa sunod nga henerasyon sa mga brodkaster pinaagi sa pagpalalom sa ilang kahibalo sa media ethics, responsableng journalism, ug sa husto nga paggamit sa mga broadcast standards.
Gipadayag sab ni Canoy nga padayon nga girepaso ug gi-update sa KBP ang Broadcast Code aron mahiangay sa paspas nga pag-uswag sa teknolohiya.
Gikan sa pagsaka sa multi-platform streaming hangtod sa pag-apil sa artificial intelligence (AI) sa mga newsroom, matod niya nga nagpadayon sab ang pag-usab sa mga hagit ug responsibilidad nga giatubang sa mga media practitioner.
Busa, kinahanglan sab nga mopahiangay ang mga sumbanan sa broadcast aron mapadayon ang integridad ug kredibilidad sa industriya.
Dugang pa niya, bisan ang mga broadcaster sa ilang personal nga social media accounts kinahanglan magpabiling responsable ug mosunod sa maong mga sumbanan tungod kay ang digital content nahimo na nga ekstensiyon sa tradisyonal nga pagsibya.
Sigon pa ni Canoy, ang KBP-Academe Dialogue nagpabilin nga usa ka mahinungdanong taytayan tali sa teorya nga gitudlo sulod sa klasrum ug sa aktuwal nga kahimtang sa broadcast industry.
Giingon niya nga ang maong kalihukan dili lamang panagtapok sa mga eksperto, kondili usa sab ka higayon aron ang mga estudyante ug magtutudlo makasabot sa tinuod nga kahimtang, hagit, ug responsibilidad sa live ug on-the-ground nga pagpahigayon sa trabaho sa media.
Samtang, gipasabot ni Flordeliz L. Abanto, Deputy Executive Director sa KBP, ang mga oportunidad sa internship program alang sa mga estudyante sa komunikasyon.
Gihisgutan niya ang kamahinungdanon sa maayong koordinasyon tali sa mga unibersidad ug mga KBP-member broadcast stations aron maseguro nga ang mga intern makabaton og makahulugang hands-on experience nga nahiuyon sa ilang kurikulum ug makapalambo sa ilang kahibalo sa propesyonal nga pamatasan, newsroom operations, ug responsableng pagsibya.
Gidasig sab sa KBP ang mga magtutudlo ug estudyante nga mahimong aktibong kabahin sa pag-monitor sa lokal nga media pinaagi sa opisyal nga complaint portal sa organisasyon.
Pinaagi niini, mahimo nilang i-report ang mga posibleng paglapas sa Broadcast Code pinaagi sa paghatag og tukmang detalye sama sa petsa, oras, estasyon, ug matang sa paglapas aron mas sayon kini nga masusi sa KBP Standards Authority Council.
Atol sab sa open forum, gihisgutan sa mga representante sa akademya ang ilang papel sa pagtabang sa media monitoring pinaagi sa research ug classroom-based observation sa mga programa sa radyo ug telebisyon.
Gisugyot sab nila nga ipaambit sa KBP ang resulta sa ilang mga research aron makatampo sa padayon nga pagpalambo sa kalidad sa lokal nga broadcast industry ug sa paghulma sa mas responsable ug etikal nga mga media practitioner.
Nagpakita ang maong dayalogo sa lig-on nga paningkamot sa KBP ug sa akademya sa pag-andam sa sunod nga henerasyon sa mga brodkaster nga adunay taas nga sukdanan sa propesyonalismo, integridad, ug pag-alagad sa publiko samtang nagpadayon ang pagbag-o sa media landscape. / BJC