KD gusto gihapon nga mag-Olympics

Napatik sa kasaysayan sa Team USA si Houston Rockets superstar Kevin Durant isip bugtong magduduwa nga nakalabni og upat ka Olympic gold medals nga iyang nahimo sa London (2012), Rio de Janeiro (2016), Tokyo (2020), ug Paris (2024).
Apan dili pa kuntento si Durant niini ug andam siyang mogukod sa iyang ikalimang Olympic gold kon hatagan og laing oportunidad sa 2028 nga edisyon sa kompetisyon.
“It’s really on (USA Basketball managing director) Grant Hill and what Team USA wants to do,” matod sa 39-anyos nga superstar sa National Basketball Association (NBA). / Gikan sa wires