KD miilog sa No. 6 gikan ni Nowitzki

Nailog ni Houston Rockets superstar Kevin Durant ang ikaunom nga luna sa National Basketball Association (NBA) all-time scoring list gikan ni Dallas Mavericks legend Dirk Nowitzki.
Nahitabo kini dihang nakarehistro si Durant og 18 puntos atol sa kadaugan sa Rockets batok sa New Orleans Pelicans, 119-110, kagahapon, Lunes, Enero 19, 2026 (PH time).
Sa kinatibuk-an, nakapundo na si Durant og 31,562 puntos, labaw og duha sa nahipos ni Nowitzki.
“Congrats KD, keep it going,” mensahe ni Nowitzki ngadto ni Durant. / Gikan sa wires