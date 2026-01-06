KD nagmaya nga napilde ang Suns

Alang ni Houston Rockets superstar Kevin Durant, mas adunay unod alang kaniya ang pag-itsa sa nakapadaog nga puntos batok sa Phoenix Suns, 100-97, kagahapon, Martes, Enero 6, 2025 (PH time), sa National Basketball Association (NBA) gumikan kay batok kini sa iyang kanhi team nga sa iyang pagtuo, nagtaktak kaniya.
"It feels good to play against a team that booted you out of the building and scapegoated you for all the problems they had," batbat ni Durant.
Gipasabot ni Durant nga nasakitan siya niini tungod kay gihatag man unta niya ang tanan aron makatabang sa Suns kaniadto. / Gikan sa wires