Gitaktak sa Washington Wizards ang ilang head coach nga si Brian Keefe kagahapon, Nobiyembre 29, 2026, nga maoy nagsimbolo sa pag-abanti sa maong franchise sa bag-ong hugna.
Ang maong desisyon nahitabo pipila lang ka oras human gipilde ang Wizards sa Orlando Magic, 116-91, diin nalubong sila og 30 puntos sa halftime.
alubong sab sila og 31 puntos sa halftime sa ilang kapildihan batok sa Boston Celtics niadtong Miyerkules, ug nahimong labing unang team sa kasaysayan sa National Basketball Assocation nga nalubong og ingon ana kadako sa halftime sa duha ka sunodsunod nga duwa.
Si Adam Caporn maoy mosilbi isip interim coach sa nahibiling bahin sa season, sumala sa pamahayag sa Wizards, kinsa naghupot og 7-13 (win-loss) record ug naa sa ika-11 sa East team standings. / RSC