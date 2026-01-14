IWAPT midaog sa double grand prize sa Chiba

Nakahimo og kasaysayan ang Japanese nga si Ken Iwa o mas naila nga "iwapt" human niya madaog ang Grand Prize sa duha ka kategoriya sa Photography ug Video sa 48th Kanozan Area Tourism Photo and Video Contest sa Chiba Prefecture.
Ang kompetisyon giorganisar sa National Park Kanozan Tourism Development Council ug gidayeg ang iyang mga buhat nga nagpakita sa winter beauty sa Mount Kano pinaagi sa hulagway ug video.
Ang iyang award-winning nga litrato nagpakita sa malinawon nga sea of clouds ug pagsubang sa adlaw, samtang ang video naghiusa sa drone ug time-lapse nga mga kuha aron ipakita ang lihok ug ritmo sa kinaiyahan.
Ang seremonya sa paghatag og awards ipahigayon karong Enero 31, 2026, sa Mother Farm ug ang mga madaog nga buhat ipakita sa nagkalainlaing lugar sa Chiba. (FVQ)