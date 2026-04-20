Kerr andam kon taktakon sa GSW

Giangkon ni Golden State Warriors coach Steve Kerr nga wala’y klaro kon magpabilin pa ba siya o matangtang sa iyang puwesto human napakyas pagsulod sa Playoffs ang kanhi 7-time champion sa 2025-26 National Basketball Association (NBA).
Si Kerr, kinsa nakatampo og upat ka mga titulo sa Warriors isip coach, nipasumbingay nga dili ra siya masurpresa kon mataktak siya sa iyang kasamtangang puwesto.
"These jobs all have an expiration date," matod ni Kerr.
Usa lang ang gipaneguro ni Kerr, dili siya mo-coach og laing team sa sunod season. / Gikan sa wires