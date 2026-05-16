Kerr miangkon nga ‘naluma’ na ang Warriors

Sa pila ka tuig ang Golden State Warriors mao ang nagbansiwag panahon sa postseason sa National Basketball Association (NBA), apan nausab na ang sitwasyon.
Giangkon ni Warriors head coach Steve Kerr nga nahuman na kadto ang dynasty diin nidaog sila og upat ka titulo ug nasulod sa NBA Finals unom ka higayon.
“What we had is gone, but we’re trying to hang on to it,” padayag ni Kerr. “I don’t know if anybody really knows if it exists anymore.”
Lisod ang sitwasyon karon sa Warriors, wa sila nasulod sa playoffs ug nalapas na sa ilang prime ang ilang pambato nga si Stephen Curry ug Draymond Green, kinsa mao nalang ang nahabilin sa ilang championship team. / RSC