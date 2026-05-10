Kerr mipirma og 2 ka tuig nga kontrata sa Warriors

Magpabilin ang multi-titled head coach nga si Steve Kerr sa Golden State Warriors human niguwa ang mga taho bahin sa iyang duha ka tuig nga contract extension sa maong prangkisa.
Subay sa mga nakuha nga impormasyon, nagkasinabot na si Kerr ug ang Warriors ug nagpaabot na lang sa pormal nga pirmahay aron hingpit nga mapinal ang maong deal.
Sa iyang 12 ka tuig nga pagmando sa Warriors, si Kerr nakakuha na og upat ka kampiyonato ug unom ka higayon nga ningsulod sa National Basketball Association (NBA) Finals uban ang iyang mga pambato nga sila si Stephen Curry ug Draymond Green—lakip na ang lima ka sunodsunod nga Finals appearance gikan 2015 hangtod 2019.
Ning kasamtangang season, sayo nga nataktak ang Warriors ug napakyas pagsulod sa playoffs sa ikaduhang higayon sulod sa tulo ka tuig. Nitapos sila isip 10th seed sa Western Conference ug hingpit nga gipalayas sa Phoenix atol sa play-in tournament. / RSC