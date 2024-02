Kerr misanong sa $35M nga contract extension

Ang Golden State Warriors head coach nga si Steve Kerr niuyon sa duha ka tuig nga contract extension nga mokantidad og $35 milyunes (P1.9 bilyunes), matod pa sa taho sa Associated Press (AP).

Ang source sa AP nagkanayon nga ang pirma na lang ni Kerr ang gihuwat aron mahimo’ng opisyal ang kontrata.

Human gipilde sa Golden State Warriors ang Charlotte Hornets, 97-84, sa National Basketball Association (NBA) game sa Sabado, Pebrero 24, gipangutana sa mga magsisibya si Kerr kabahin sa kontrata apan wa siya nikomento.

Igo lang siya nipahiyom ug niingon nga nindot ang iya future ubos sa Golden State.

Anaa sa iyang ika-10 nga season si Kerr sa Warriors ug mapupos ang iyang kontrata human ani nga season.

Si Kerr maoy nagtimon sa dynasty sa Warriors, upat ka mga titulo ang iyang gihatag sa franchise. Gigiyahan pud ni Kerr sila si Steph Curry, Klay Thompson, Draymond Green ug lakip na si Kevin Durant nga ningdaug og duha ka mga kampiyonato sa Warriors.

“A lot of money, whew,” matod ni Green. “I think it’s incredible, wouldn’t want to finish my time here with any other coach, and what he’s meant to this franchise, what he’s done for us as players, the winning ways that he brought here, you can’t replace that. And so, very happy for Steve and his family, got what he deserved.”

Dako ang offer kang Kerr kon itandi sa average value nga $17.5 milyunes matag tuig sa NBA coach.

Ang ubang coach nga adunay taas pa nga total value sa kontrata mao sila si Erik Spoelstra sa Miami nga niuyon sa eight-year, $120 million extension karong tuiga, San Antonio coach Gregg Popovich (five years, $80 million) ug Monty Williams sa Detroit (reported six years, $78 million).

Nakuha na pud ni Kerr ang iyang ika-500 nga daog isip coach.

Sa wa pa ni-coach si Kerr, nailhan siya sa dekada 90 isip sakop sa sikat nga champion team Chicago Bulls nga gibidahan ni Michael Jordan.