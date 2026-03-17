Kerr nakaabot na og 600 ka daog

Isip usa ka coach, nakaabot na si Steve Kerr og 600 ka daog dihang gipukan sa Golden State Warriors ang Washington Wizards, 125-117, kagahapon, Martes, Marso 17, 2026 (PH time), sa National Basketball Association (NBA).
Si Kerr maoy ikaupat sa listahan sa coaches nga labing daling nakaabot og 600 ka daog. Iya Kining nahimo sulod sa 943 ka regular season games.
Ang mga nag-una ni Kerr mao sila si Phil Jackson (805 games), Pat Riley (832) ug Gregg Popovich (887).
“It’s surreal to hear my name in that group,” matod ni Kerr. / Gikan sa wires