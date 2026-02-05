Kerwin Espinosa misurender

Anaa na sa kustodiya sa National Bureau of Investigation Central Visayas Regional Office (NBI-Cevro) ang mayor sa Albuera, Leyte nga si Rolan Espinosa alyas Kerwin Espinosa ug mga kaubanan human nisurender pinasikad sa giisyu nga warrant of arrest sa Regional Trial Court sa kasong murder.
Si Espinosa nisurender sa buhatan sa NBI-Cevro, dalan N. Escario, Barangay Capitol Site, Cebu City sa alas 10:45 sa buntag, Huwebes, Pebrero 5, 2026.
Gipahibalo sa NBI 7 nga nalakip sa nisurender mao sila si Eddie Mar Demingoy Mitra alyas Rico Francisco ug Marcelo Adorco alyas “Loloy” ug “Ronel” tungod sa kalapasan sa Article 248 o kasong pagpatay ubos sa Revised Penal Code.
Ang maong warrant giisyu ni Hon. Merlo Pasco Bagano, Presiding Judge sa RTC Branch 14, Dakbayan sa Sugbo nga way gitugot nga piyansa.
Nasayran nga wala na makit-i si Espinosa sa Albuera, Leyte sukad Enero 20.
Gihimakak ni Espinosa nga nagtago siya apan giangkon nga tuyo niyang dili mopakita sa publiko tungod sa risgo sa iyang seguridad.
Si Espinosa giingong gipasakaan og kaso niadtong Septiyembre 2024, tungod sa kasong pagpatay nga nahitabo sa Baybay City, Leyte.
Daan na sab siyang gipasakaan og kaso sa paghupot og armas ug drugas niadtong 2021 ug 2024 apan naabsuwelto.
Gibanhaw sa Court of Appeals ang maong kaso sa Marso 2024, diin gimando ang pagpadayon sa pagdungog sa Manila RTC.
Subay sa pagpadayon sa maong hearing, gimando sab sa korte ang pag-forfeit sa iyang multimillion peso nga assets sama sa real estate sa Leyte ug Misamis Oriental, lakip ang 13 ka mga sakyanan, ug mga bank account.
Nagtuo ang korte nga ang maong mga kabtangan naangkon ni Espinosa pinaagi sa mga ilegal nga kalihukan.
Bisan pa man niini, nagpapili si Espinosa pagkamayor sa Lungsod sa Albuera diin siya nidaog sa Mayo 2025.
Subay sa pagsurender niini, mohulip kaniya sa posisyon ang iyang igsuon ug Bise-Mayor Mariel Marinay. /