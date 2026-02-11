Kerwin gipagawas sa Cebu City Jail

Nakagawas na sa Cebu City Jail si Albuera Mayor Kerwin Espinosa human gi-recall sa Cebu Regional Trial Court ang warrant of arrest batok kaniya sa kasong murder tungod sa kakuwang sa hurisdiksyon sa korte.
Subay sa order nga giluwatan ni Presiding Judge Merlo Bagano sa Pebrero 10, 2026, ang maong kaso gikinahanglan nga ibalik sa Leyte sanglit ang giingong krimen wala nahitabo sa boundary sa Dakbayan sa Sugbo.
Gihimug-atan sa korte nga ang giingong krimen nahitabo sa Barangay Zone 10, Albuera, Leyte, ang Sugbo walay authority nga mopahigayon sa trial sa maong kaso.
Nasayran nga nisurender si Espinosa ug laing duha pa ka mga kauban sa National Bureau of Investigation (NBI) Central Visayas niadtong Pebrero 5, 2026, human niluwat og warrant of arrest ang RTC Branch 14.
Samtang gisalikway sab sa korte ang application sa Republic Act No. 10660 nga naghatag og kahigayunan nga i-transfer ang kaso nga nag-involve sa mga public official ngadto sa laing juridical regions aron malikayan ang partiality.
Duha ka kritikal nga punto ang gitumbok sa korte sa rason sa pagsalikway.
Una niini, ang nature sa kaso tungod wala masulod sa element sa maong balaod nga kinahanglang naghupot ug posisyon ang nakahimo sa krimen.
Ikaduha ang timing sa krimen, tungod kay si Espinosa dili pa mayor sa dihang nahimo ang maong salaod.
Subay niini, nagpasalamat si Espinosa sa Ginuo sa pagdungog sa iyang pag-ampo ug nagtuo siya nga wala siyay sala sa gipasangil batok kaniya. /