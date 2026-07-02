Kessler gikuha sa LA Lakers

Nakuha sa Los Angeles Lakers gikan sa Utah Jazz ang restricted free agent nga si Walker Kessler pinaagi sa sign-and-trade agreement nga naglakip og bag-ong upat ka tuig nga kontrata balor $130 million sa Lakers.
Isip baylo, madawat sa Jazz gikan sa Lakers ang duha ka unprotected first-round picks (2031, 2033) ug duha ka first-round pick swaps (2028, 2030).
Si Kessler wala kaayo nakabanat og maayo sa miaging season sa National Basketball Association (NBA) kay nakapakita ra siya og aksiyon sulod sa lima ka duwa tungod sa iyang nasinating angol sa abaga. / Gikan sa wires