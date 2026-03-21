Khobuntin, Johnson gisuspenso sa PBA

Gisilutan og suspensiyon sa Philippine Basketball Association (PBA) si TNT Tropang 5G player Glenn Khobuntin ug Rain or Shine import Jaylen Johnson tungod sa nahitabong physical altercation sa Commissioner’s Cup game niadtong Biyernes, Marso 20, 2026.
Si Khobuntin ug Johnson nagsukmagay sa fourth quarter sa duwa diin nidaog ang Rain or Shine batok Tropang 5G.
Ang PBA nisilot kang Khobuntin og two-game suspension lakip na ang P70,000 nga fine, samtang si Johnson gisuspenso og usa ka duwa ug P50,000 nga fine.
Sa iyang statement niadtong Sabado, Marso 21, si PBA Commissioner Willie Marcial nipadayag nga si Khobuntin nipaabot sa iyang pagbasol sa nahitabo.
“Nagpapa-sorry siya (Khobuntin) kay Johnson. At saka sa lahat, sa fans, sa PBA family. Mag-apologize din siya sa
mga teammates niya pagpunta niya ng practice,” matod ni Marcial.
Samtang si Johnson nipagawas pud og apology sa nahitabo nga altercation./ RSC