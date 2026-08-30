Kidd gustong mo-coach pagbalik sa NBA

Ang legend point guard nga si Jason Kidd nipadayag nga abli siya sa posibilidad nga mobalik paggunit og team sa National Basketball Association (NBA), pila ka buwan sa iyang pagbiya isip head coach sa Dallas Mavericks.
Nagkasabot si Kidd ug Mavericks nga magkabuwag og dalan niadtong Mayo, human sa bati nga season sa Dallas diin igo lang sila nakadaog og 26 ka duwa batok sa 56 ka pilde.
Si Kidd nahimong coach sulod sa 10 ka tuig ubos sa Mavericks, Milwaukee Bucks, ug Brooklyn Nets pagkahuman sa iyang mabulokon nga playing career sa NBA.
Sa kinatibuk-an niya nga coaching career nakapupo si Kidd og 388-395 win-loss record. Nakagiya pud si Kidd sa Mavericks nga masulod sa NBA FInals tuig 2024, apan napilde lang sila sa Boston Celtics.
Wa pa sad nuon nahisgotan ni Kidd kon asa nga team siya mosulod pagbalik isip head coach. / RSC