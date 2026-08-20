Kidd motunga sa NBA House Phils.

Mobisita sa Pilipinas si National Basketball Association (NBA) legend Jasod Kidd alang sa labing unang NBA House Philippines nga ipahigayon karong Agusto 29-30, 2026, sa One Ayala Mall sa Makati City.

Kauban sa Naismith Basketball Hall of Famer nga si Kidd si WNBA champion Lauren Jackson.

Ang NBA House Philippines adunay interactive basketball activities alang sa Filipino fans nga naglakip og meet-and-greets, musical performances, ug pasundayag sa Sacramento Kings Dancers.

Aduna sab kini game zones, memorabilia, pop-up stores, ug 5-on-5 exhibition game. / ESL