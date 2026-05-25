‘Kidnapping’ sa Banilad gisubay sa kapulisan

Daling nikatap sa social media ang post sa usa ka Ciryine Jehy Samia nga adunay caption nga “kidnapping alert in Cebu,” diin nakakuha kini og daghang reaksyon gikan sa mga netizen sa Facebook.
Nahitabo ang maong insidente sa alas 2:00 sa kaadlawon niadtong Mayo 11, 2026, sa parking area sa Miranza Center sa Barangay Banilad, Dakbayan sa Sugbo. Apan ang video niini na-post niadto lang Dominggo sa gabii, Mayo 24, 2026.
Sa CCTV footage, makita ang usa ka puti nga Sports Utility Vehicle (SUV) ug ang duha ka tawo nga nag-estoryahanay sa gawas niini. Ang usa kanila nga dakuon og lawas ug nagkalo, adunay gikaestorya sa iyang cellular phone.
Pipila ka gutlo ang nilabay, usa ka gray nga awto nga nag-parking duol sa guard house ang hinayhinay nga nipaingon sa ilang nahimutangan, dungan sa pag-abot sa usa ka puti nga van.
Nanggawas ang gibanabanang lima ngadto sa walo ka mga lalaki gikan sa van ug awto, ug daling gipugos sa pagpasakay ang duha ka biktima, diin ang usa kanila giila nga si Glen.
Human niini, paspas nga nibiya ang van ug ang awto nga usa ka Toyota Vios nga adunay plate number GAQ 8686, samtang ang laing kauban sa mga suspek maoy nimaneho sa SUV sa biktima.
Tungod sa hitabo, nihimo dayon og dinalian nga imbestigasyon ang Mabolo Police Station sa pagpangulo sa hepe niini nga si Police Major Eric Gingoyon.
Matod ni Gingoyon, gidala si Glen sa usa ka mingaw nga dapit sa Dakbayan sa Naga nianang pagkaalas 5:30 sa kaadlawon sa Mayo 11, ug didto siya gihagbong samtang gitabunan ang duha ka mata.
Dali siyang niadto sa Naga City Police Station apan wala magpa-blotter sa insidente, ug igo lang nanawag sa iyang asawa aron magpakuha.
Sa imbestigasyon sa Mabolo Police Station, gibutyag ni Glen nga ang iyang gikaestorya nga nakita sa CCTV—nga apil sab sa gipugos og pasakay sa van—mao mismo ang utok sa pagdagit kaniya.
Natingala matod pa siya kon ngano nga siya ra ang gidala sa Naga samtang ang maong lalaki gibilin ra sa Dakbayan sa Sugbo.
Tungod niini, giila karon sa kapulisan ang maong lalaki isip usa ka person of interest.
Gipasabot ni Gingoyon ngadto sa mga sakop sa media nga si Glen usa ka negosyante ug dealer og mga second-hand nga sakyanan, samtang susama sab niini ang negosyo sa person of interest.
Tulo ka buwan ang nakalabay, ang person of interest niduol kang Glen aron iprenda ang duha ka sakyanan—usa ka Nissan Terra ug usa ka Toyota Innova—sa kantidad nga P1.8 million. Si Glen ang nangita og financier nga modawat sa prenda nga adunay interes nga P50,000 matag buwan.
Nakakita og financier si Glen ug nabayaran ang person of interest. Apan sa dihang kinahanglan na kining lukaton, nihangyo ang suspek nga mangita og laing financier aron adto na sab iprenda ang mga sakyanan aron ibayad sa unang giprendahan.
Nisugot si Glen apan gipaninglan una niya kini sa P150,000 nga interes sulod sa tulo ka buwan, nga gisanong sab sa person of interest. Apan sa dihang i-bank transfer na unta ang maong bayad, kalit lang nangabot ang puti nga van ug gray nga Vios ug didto na sila gipugos sa pagpasakay.
Nagduda si Gingoyon nga managkaila ra ang person of interest ug ang mga nidagit kang Glen ug ilaha karong gisubay kon duna bay dakong sindikato nga nagpaluyo niini.
“Amo pa'ng gitan-aw kon naa ba gyuy grupo nga nagpaluyo aning pag prenda o mamaligya og mga sakyanan nga mga walay papeles, isa sad na sa among gitan-aw karon,” matod ni Gingoyon.
Lakip sa gipangsubay sa kapulisan, sa pakig-alayon sa Highway Patrol Group (HPG) 7, kon ang maong person of interest nalambigit ba sa modus sa carnapping sama sa “rent-tangay” o “rent-sangla.”
Ang biktima nga si Glen uban sa iyang asawa pormal nga nibisita sa Mabolo Police Station aron mopasaka og kaso batok sa mga tawo nga nalambigit sa pagdagit kaniya. /