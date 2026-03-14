‘Kidnapping’ sa Bohol walay reklamante midangop sa PNP

Nasubay na sa Tagbilaran City Police Station ang tag-iya sa plate number sa sakyanan nga gigamit sa pagdagit sa usa ka wala pa mailhing lalaki sa gawas sa Dao Terminal, Barangay Dao, Dakbayan sa Tagbilaran niadtong Miyerkules, Marso 11, 2026.
Matod ni Police Lieutenant Colonel John Kareen Escober, hepe sa Tagbilaran City Police, dako ang ilang kakurat sa dihang nasuta pinaagi sa Land Transportation Office (LTO) nga ang plate number nga MN 6171 nakarehistro diay sa usa ka motorsiklo.
Ang maong plate number nakapangalan sa usa ka Oscar R. Cabañero, nga residente sa Balindog, Kidapawan City, North Cotabato.
Kini nagpasabot nga posibleng "stolen plate" o peke ang gigamit sa puti nga awto nga gisakyan sa mga suspek.
Usa sa nakapatingala ni Escober mao ang kamatuoran nga hangtod karon, wala pa gyuy bisan usa ka pamilya ang midangop sa ilang buhatan aron ireport ang maong insidente o mangita sa biktima.
“Wala gyuy nianhi sa among station nga nangita sa ilang bana, anak, o igsuon ba kaha. Mao nga padayon mi nga nanawagan kon kinsa tong pamilya nga adunay miyembro nga wala makauli, palihog dangop kamo sa police station,” panawagan ni Escober.
Giklaro usab sa kapulisan nga ang motorsiklo nga natumba sa dapit diin nahitabo ang pagdagit dili iya sa biktima.
Base sa mga saksi, ang maong motor naka-parking lang sa daplin sa karsada apan nagunitan ug naguyod sa biktima sa dihang gipugos siya og pasakay sa awto.
Nag-atubang karon og hagit ang mga imbestigador tungod sa kakuwang sa ebidensya.
Nasuta nga walay CCTV camera sa dapit diin nahitabo ang pagdagit.
Ang nag-post sa video sa social media nibalibad sa paghatag og pamahayag tungod kay dili kuno siya ang orihinal nga nagkuha sa video.
Nasuta usab sa kapulisan nga ang nag-upload sa video nailhang hugot nga kritiko sa gobernador sa Lalawigan sa Bohol.
Padayon pa ang lawom nga imbestigasyon sa kapulisan aron mailhan ang biktima ug ang mga responsable sa maong pagdagit. / AYB