Kiko: Hustisya sa nasod huyang, kurakot nga opisyal makalusot

Ang kahuyang ug abuso nga mga pamaagi sa sistema sa hustisya naghatag og higayon sa mga corrupt nga public official nga makalikay sa pagpanubag.
Si Senador Francis ‘Kiko’ Pangilinan namahayag sa pakighinabi sa radyo niadtong Biyernes, Enero 16, 2026, nga dili magmalampuson ang pakigbatok sa kurapsiyon kon way epektibo, matinud-anon, ug accountable nga sistema sa hustisya.
Matod pa nga ang abusado nga binuhatan sulod sa hudikatura maoy hinungdan nga magpadayon ang kultura sa impunity o exempted sa silot ang usa ka opisyal.
Si Pangilinan nga chairman sa Senate Committee on Justice and Human Rights namahayag nga ang ubang opisyal nga nag-atubang kaniadto sa kasong plunder ang makaipsot o ang kaso mabasura nga nakapahuyang sa public trust sa paningkamot nga masumpo ang kurapsiyon.
“Pag pulitiko, kilalang-kilala. Pag nasa public works, kilalang-kilala. Pero 'yung mga nag-aabswelto, hindi natin alam kung sino,” Pangilinan said.
Gipasabot ni Pangilinan nga ang iyang mga pahayag wala magpasabot nga ang tibuok hudikatura, apan panawagan alang sa mas dakong transparency ug panubag sa mga huwes, ilabina sa mga high-profile nga kaso sa korapsiyon.
Nanawagan sab ang senador ngadto sa Korte Suprema nga disiplinahon ug itaktak sa serbisyo ang mga kurakot ug abusadong miyembro sa hudikatura. / PNA