‘Killer’ nga polis di cooperative sa imbestigasyon

Nihulma na ang Negros Oriental Police Provincial Office og Special Investigation Task Group sa pagpalawom sa imbestigasyon sa kamatayon sa hepe sa Sibulan Police Station ug sa duha niini ka mga sakop human gipusil patay sa ilang kaubang polis
Ang maong duguon nga insidente nahitabo niadtong alas 9:35 sa gabii, Biyernes, Enero 9, 2026 sa Barangay Tubtubon, Sibulan, Negros Oriental.
Matud ni Police Brigadier General Arnold Thomas Ibay, Regional Director sa Police Regional Office-Negros Island Region nga pinaagi sa giumol nga SITG masayran ang tinuoray nga nahitabo kon nganong anaa ang mga polis sulod sa usa ka bar ug nag-inom.
Unang gipusil sa suspek nga si Police Staff Sergeant Bonifacio Saycon, sakop sa Tanjay City Police Station ang usa ka babaye nga trabahante sa SAB Resto Bar nga nailhang si Sheila Mae Denauanao. Human sa pagpamusil migawas ang suspestado ug gisundan siya sa hepe sa Sibulan Municipal Police Station nga si Police Captain Jose Edrohil Cimafranca ug duha niini ka mga sakop nga sila’ng Police Senior Master Sergeant Tristan Joseph Chua, ug Patrolman Rey Albert Temblor.
Dugang ni General Ibay nga didto sa gawas sa imnanan adunay nahitabong panag estorya tali sa suspetsado ug sa hepe. Gikuhaan sa gigamit nga armas nga kalibre 45 si Saycon ug gipasakay sa sakyanan ni Cimafranca nga mao ang Mitsubishi Lancer aron dad-on sa police station. Si Cimafranca ang nagmaneho sa sakyanan samtang ang suspek naa sa luyo uban sa laing polis apan kalit lang sila nga gipusil nga miresulta sa ilang kamatayon.
DUHA KA ARMAS
Sa dihang gipangutana kon nganong nakadala pa og armas ang suspetsado nga gi-disarmahan naman kini sa iyang hepe nga mao ang kalibre 45 nga pistola nga maoy gigamit sa pagpusil sa babaye sa bar matud ni General Ibay nga posibli’ng naay laing armas si Saycon.
Nakakuha og mga kabhang sa bala sa 45 sa sulod sa bar ang mga sakop sa Scene of the Crime Operation samtang laing mga kabhang sa bala sa kalibre 9mm sa sulod sa sakyanan ni Cimafranca nga nagpasabot duha ang armas sa suspetsado.
DI MOTUG-AN
Dili pa makatubag ang PRO-NIR kon unsa gyud ang motibo ni Saycon nganong iyang napusilan patay ang usa ka babaye sa bar ug unsay nakatukmod niini sa paghimo sa krimen.
"Yun ang talagang pinipilit naming alamin, that is really part of our investigation and as of this time di pa namin kayo masagot," matud ni General Ibay.
Gitug-an sa heneral nga wala pa kaayo mo cooperate sa investigation si Saycon ilabi na kung pangutan-on nganong gipusil niini ang babaye ug ang iyang tulo ka kauban.
Nahibaw-an usab nga dili lang upat ka polis ang nag inom sa sulod sa bar kung dili unom nga pulos sakop sa Sibulan Municipal Police Station.
Ang duha ka polis giimbargohan na sa ilang mga armas ug gipaubos sa camp restriction alang sa himuon nga imbestigasyon nganong naabot sila sa imnanan. Giangkon ni General Ibay nga ang pagsulod sa mga polis sa usa ka imnanan hugot nga gidili sa palisiya sa PNP gawas lang kung dunay himuon nga intelligence operation.
Subay niini gipasalig sa director sa PRO-NIR nga dili nila tabunan ang nahitabo nga gikalambigitan sa iyang sakop.
Gisaad usab niya nga hatagan og hustisya ang kamatayon sa mga biktima ug mapahamtangan og silot ang suspetsado.
Kasong multiple murder ang ipasaka sa kapulisan sa Negros Oriental batok kang Saycon. /