'Killer' ni Deiparine motahan

ANDAM nga mosurender sa iyang kaugalingon ang prime suspect sa kamatayon ni Police Captain Joel Deiparine kinsa nadestino sa Criminal Investigation and Detection Group (CIDG) 7 nga gipusil-patay samtang nag-surveillance sa Sityo Balaw, Barangay Sudlon 2, bukirang dapit sa Siyudad sa Sugbo.
Si Leonardo Manto Jr. alyas Jun nga exclusive nga na-interbyu sa DyHP RMN Cebu pinaagi ni Atty. Ruphil Fernandez Bañoc niadtong Miyerkules, Oktubre 29, 2025, nibutyag nga dili siya mosurender sa kapulisan dinhi sa Sugbo kay nagtuo nga himoan siya og scenario aron patyon bugti sa kamatayon ni Deiparine.
Molarga siya karon o kaha sa sunod adlaw sa kaulohan aron pakigkitaan ang iyang kaila ug didto mosurender sa kadagkuan sa Camp Crame aron maseguro nga naa siya sa luwas nga kahimtang.
“Ang akong plano attorney, moadto kog Camp Crame kay adto ko mosurender sa Crame, kay kon ari ko diri sa Cebu klaro man kaayo buhatan gyud kog scenario nga nisukol ko. Ingnon nga nangilog og armas mao nga namatay. Ako og naa koy kalapasan dili lang ko ingun-anaon mobayad man ko, ako man nang serbisyohan,” matod ni Manto.
NANGAYO’G PASAYLO
Nangayo usab siya og pasaylo sa pamilya ni Deiparine kay wala siya magtuo nga sakop sa kapulisan ang iyang naengkuwentro.
Gibutyag ni Manto nga wala siya masayod nga mga polis diay ang iyang gikaengkwentro kay kon nasayod siya dili gyud unta kadto mahitabo kay dako ang iyang respeto sa mga polis.
Diha na siya nakugang nga sa iyang pagtan-aw sa dagway sa namatay ug nipahibalo sab ang ilang silingan nga usa ka polis ang napusilan.
“Mangayo ko'g pasaylo atong pamilya sa akoang napusilan kay ako mam/sir bisag gamay wala gyud na masulod sa akong kuan nga mosukol ko og gobiyerno,” dugang ni Manto.
NAKABANTAY SA MOTOR
Gisaysay ni Manto nga niadtong Sabado sa hapon gikan pa sa Siyudad sa Talisay, iya nang nabantayan nga dunay usa ka motor nga nagsunod-sunod sa iyang sakyanan nga Mitsubishi Strada ug wala siya magtuo nga mga polis diay kadto.
Siya nagtuo nga mga kaliwat niadtong kanhi kapitan sa Dakbayan sa Toledo nga gipusil-patay sa Lungsod sa Balamban ang nagsunod-sunod kaniya kay gusto nga mobawos.
Nakugang na lang siya nga sa iyang pagliko paingon sa iyang balay sa Sityo Balaw, Barangay Sudlon 2 bukirang dapit sa Siyudad sa Sugbo gipamusil siya sa nakamotorsiklo.
Giangkon hinuon ni Manto nga sa dihang nagbawos-bawos na sila og pinusilay adunay laing buto sa armas nga iyang nadungog nga iyang gituohan nga gikan sa iyang mga silingan nga nitabang niya.
Wala na siya mobutyag kon kinsa nga iyang silingan nga nitabang niya nga maoy nakaingon nga naigo sa kalawasan ug ulo si Deiparine.
Samtang nagduda ang kapulisan nga gi-ambush ang mga biktima tungod kay sa kilid sa lawas ang mga igo ni Deiparine, nagpasabot nga naa sa daplin sa dalan ang namusil.
Ang Scene of the Crime Operation personnel nakasakmit og mga bala sa M16, .45, 9MM ug 30 caliber nga gituohan sa mga imbestigador nga dunay daghang nitabang sa pagpamusil sa mga biktima.
Hugot nga gihimakak ni Manto nga nalambigit siya og ilegal nga kalihukan sama nga usa siya ka gun-for-hire, gun runner, ug usa siya ka hitman.
Duna na siyay napatay sa Sudlon 2 pipila ka tuig na ang milabay tungod sa nangawat sa gamit sa iyang multicab, apan wala mopasaka og kaso ang kabanay.
Tungod niini nagsugod ang duda nga hitman siya, apan gihimakak niya ang pagkalambigit sa mga patay sa Dakbayan ug Probinsiya sa Sugbo.
Awhag niya sa kapulisan sa Dakbayan sa Sugbo nga maoy nag-imbestigar sa iyang kaso nga ang tinuod lang ang ipagawas ug dili siya himoan og bakak nga estorya.
Alang niya self-defense ang iyang gihimo tungod kay siya ang giunhan sa pagpusil ug igo lang siya nga nibawos. / AYB