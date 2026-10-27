‘Killer’ ni Isaac nakapiyansa

Gawasnon na si alyas Ewo, usa sa mga niangkon nga nidunggab sa makadaghang higayon kang Isaac Viernes, kansang patayng lawas gilubong sa bakanteng luna sa karaang Citilink Terminal sa Barangay Pahina Central, Dakbayan sa Sugbo, ug napalgan niadtong Oktubre 19, 2026.
Si alyas Ewo nipiyansa sa korte sa duha ka count sa kasong attempted murder ug usa ka kaso sa paglapas sa Comelec gun ban.
Matod ni Police Lieutenant Colonel Gerard Ace Pelare, deputy city director for operations sa Cebu City Police Office (CCPO), bailable offenses ang tulo ka kaso batok kang Ewo, busa gitugotan siyang makapiyansa.
Gipasabot ni Pelare nga dili pa madakpan si Ewo sa kaso sa pagpatay kang Viernes tungod kay wala pa maisyu ang warrant of arrest batok kaniya.
“Wala mi nag-avail sa hot pursuit operation or hot pursuit arrest because sa among assessment, legally it cannot be done. Ang krimen nahitabo niadtong Oktubre 8, unya nakita namo siya o misurender siya alang sa extrajudicial confession niadtong Oktubre 20 o 21 na. Tungod sa maong kal-ang sa panahon, dili na pwede ang hot pursuit operation,” matod ni Pelare.
Samtang nagpabilin sa custodial facility sa Carbon Police Station ang laing suspek nga si alyas Justine, nga giingong maoy nipusil sa ulo sa biktima.
Nadakpan si Justine atol sa operasyon sa kapulisan sa Carbon, diin nasakmit gikan kaniya ang armas ug granada.
Gipahibawo sab ni Pelare nga 12 na ka suspek ang ilang pasakaan og kasong murder, imbes napulo lamang, human sa dugang nga pag-review sa mga ebidensya ug extrajudicial confession sa tulo ka suspek.
Matod ni Pelare, adunay mga ngalan nga nitumaw sa imbestigasyon nga posibleng nalambigit sab sa krimen.
Nasuta na sab sa kapulisan ang giila nilang mastermind base sa mga pamahayag sa mga kauban niini.
Apan gipasabot ni Pelare nga hatagan gihapon og due process ang tanang suspek ug ang piskalya maoy motino kon adunay igong basehan aron isaka ang kaso sa korte ug mag-isyu og warrant of arrest.
Subling gitataw sa CCPO nga wala silay nakitang basehan nga magpamatuod sa pasangil nga duha sa mga suspek mga tawo sa usa ka politiko sa dakbayan.
Gipasalig hinuon ni Pelare nga ebidensya ang ilang basehan sa pagpasaka sa kaso batok sa 12 ka suspek ug ang ilang tumong mao ang pagpagawas sa kamatuoran.
Kahinumdoman nga una nang nigawas sa mga balita ang pasangil nga ang giilang mastermind ug usa sa mga nadakpan mga job order employee sa Kagamhanan sa Dakbayan sa Sugbo, diin ang usa kanila giingong nagtrabaho sa opisina sa usa ka politiko. / AYB