Killer sa 18 ka tawo ‘naghikog’

LEWISTON, Maine — Ang Army reservist nga namusil sa usa ka bowling alley ug dayon sa usa ka bar sa Lewiston, Maine, nga nakapatay sa 18 ka mga tawo, napalgan nga patay kaniadtong Biyernes human nagpusil sa kaugalingon.

Kini maoy nitapos sa lapad nga pagpangita sulod duha ka adlaw taliwa sa tumang kahadlok sa estado.

Si Robert Card, usa ka instruktor sa armas nga nagdako sa lugar, nakit-an nga patay sa duol nga Lisbon Falls, matod ni Gobernador Janet Mills sa usa ka komperensya tali sa mga tigbalita sa Biyernes sa gabii.

“Like many people I’m breathing a sigh of relief tonight knowing that Robert Card is no longer a threat to anyone,” matod ni Mills.

Si April Stevens, usa ka lumulupyo sa Lewiston nga nakaila sa usa sa mga biktima, miingon nga nahupay siya sa pagkahibalo nga ang “monster ug tala­wan” nga naghatag og hilabihang kasakit dili na kuyaw.

“I’m relieved but not happy,” matod niya. “There was too much death. Too many people were hurt. Relieved, yes, happy, no.”

Si Maine Department of Public Safety Commissioner Mike Sauschuck miingon nga si Card nakit-an alas 7:45 sa gabii duol sa Androscoggin River, mga 8 milya (13 kilometro) habagatan-sidlakan diin nahitabo ang ikaduhang pagpamusil niadtong Miyerkules sa gabii.

Nagdumili siya sa pagbutyag sa lokasyon apan gisultihan sa usa ka opisyal ang The Associated Press nga ang lawas naa sa usa ka recycling center diin gitangtang sa trabaho si Card.

Ang opisyal dili awtorisado sa paghisgot sa mga detalye sa imbestigasyon sa publiko ug nisulti sa kondisyon nga dili magpaila.

Giingon ni Mills nga gitawagan niya si Presidente Joe Biden aron ialerto nga patay na si Card.