‘Killer’ sa brgy. konsehal, nadakpan sa buy-bust

Nadakpan na sa kapulisan ang giilang hitman nga responsable sa pagpusil-patay ni Konsehal Ramon Diamente sa Barangay Sawang Calero.
Ang mamumuno nasikop atol sa gilusad nga buy-bust sa alas 5:30 sa buntag, Martes, Marso 3, 2026, sa Sityo Almacin, Barangay Calamba, Dakbayan sa Sugbo.
Giila ang suspek nga si Gelven Mansanero, 26, usa ka high value individual ug residente sa Lower Kawayan, Barangay Sambag 2.
Nakuha gikan kang Mansanero ang pinakete sa gituohang shabu nga motimbang og 60.06 gramos nga adunay banabana nga kantidad nga P408,408.
Gawas sa ilegal nga drugas, nakuhaan sab siya og usa ka kalibre .45 nga pistola nga adunay magazine ug usa ka bala.
Matod ni Police Colonel George Ylanan, hepe sa Cebu City Police Office (CCPO), upat ang mga suspek sa kamatayon ni Diamente niadtong Enero 3, 2026.
Duha na niini ang unang nadakpan niadtong Enero 10, silang JR Nabua alyas Bunso ug Antonio Pilapil, kinsa kasamtangan nang anaa sa Cebu City Jail.
Human nadakpan ang iyang mga kauban, daling nailhan si Mansanero isip maoy gunman base sa ilang mga testimoniya ug sa mga kuha sa CCTV camera.
Nisulay unta sa pagtagutago ang suspek human mahibaw-i nga usa diay ka opisyal sa barangay ang iyang napatay, apan wala mohunong ang kapulisan sa pagpaniid kaniya.
Nadakpan ang suspek sa dihang nibalik kini sa pagpamaligya og ilegal nga drugas.
“Kinahanglan nato siya i-lure para mogawas sa iyang lungga... pinaagi sa efforts sa Police Station 6, na-transact siya sa illegal drugs,” pasabot ni Ylanan.
Nitug-an si Mansanero nga gisugo lang siya sa pagpatay sa konsehal tungod kay giingong asset kini sa polis nga maoy hinungdan sa pagkapriso sa iyang amo.
Giila ni Ylanan nga si Konsehal Diamente aktibo gyud sa kampanya batok sa ilegal nga drugas sa Sawang Calero.
Giangkon sa suspek nga gibayran siya og P60,000 pinaagi sa e-wallet human sa krimen.
Dugang niya, nakurat siya sa balita nga konsehal diay ang iyang napatay, hinungdan nga nangayo pa siya og dugang P30,000 isip “tago-money.”
“Gisugo ra ko sir, ingon niya nga asset kuno to. Nanginahanglan sad kog kuwarta maong nabuhat to nako. Pagkahibawo nako nga konsehal to, diha na ko nahibulong... kon nakahibawo pa ko, di to nako buhaton,” matod ni Mansanero kinsa nangayo sab og pasaylo sa kabanay sa biktima.
Nasayran nga si Mansanero sakop sa usa ka gun-for-hire group diin ang ilang lider giingong usa ka drug lord nga anaa karon sa sulod sa prisohan. / AYB