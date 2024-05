‘Killer’ sa family driver sa road rage nadakpan

Nasikop sa kapulisan ang suspek sa makamatay nga road rage-related shooting incident sa Ayala tunnel sa Makati, sa may Edsa, kompirmar ni Local Secretary Benhur Abalos Jr. sa Miyerkules, Mayo 29, 2024.

Sa press conference, si Abalos niingon nga ang suspek nga si Gerrard Raymund Yu, usa ka negosyante, nasikop sa Pasig City niadtong Miyerkules sa buntag, Mayo 29, 2024.

“The arrested suspect was positively identified by the eye witness to the actual shooting incident,” matod niya.

Mga alas 2:30 sa hapon, Martes, Mayo 28, ang 65-anyos nga drayber sa pamilya nga si Aniceto Mateo gipusil sa usa ka suspek nga nagsakay sa usa ka luho nga sakyanan, usa ka itom nga Mercedes Benz nga adunay plate number BCS77, subay sa southbound lane sa Edsa Ayala tunnel.

Ang suspek daling nisibat paingon sa Makati area samtang ang biktima nawad-an og kontrol sa sakyanan, nakaigo sa kurbada ug daghang mga motorsiklo sa atubangan.

Sakay usab sa sakyanan sa biktima mao sila si Marites Valmorio, 47, katabang sa panimalay ug menor de edad, kinsa parehong wala maunsa. Pauli na sila sa Ayala Alabang sa Muntinlupa City gikan sa Taguig City.

Nanaug dayon sila sa sakyanan ug nangayo og tabang.

Ang bala nisulod sa likod sa tuong abaga ni Mateo ug nigawas sa wala nga bahin sa iyang liog, hinungdan sa iyang hinanaling kamatayon.

Nakuha gikan sa pinuy-anan ni Yu sa Pasig ang sakyanan nga gigamit atol sa insidente, ingon man duha ka mga kalibre .40 nga pistola nga parehong rehistrado.

“The suspect tested positive for gun powder nitrate and one of the seized firearms, described as a Taurus Caliber .40, matched the recovered fired cartridge case of the suspect’s firearms during ballistics examination,” matod ni Abalos.

Giandam na ang kasong murder nga ipasaka batok kang Yu. / TPM sa SunStar Philippines