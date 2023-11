Killers ni Baculi gitagoan?

Magpadayon ang gilusad nga man hunt sa Police Regional Office (PRO 7) batok nilang Atong Bacalso Rafols ug Ramil Salazar, mga suspek sa pagpusil-patay kang Police Corporal Ryan Languido Baculi niadtong Nobiyembre 15, 2023 sa ka­adlawon sa Barangay Kinasang-an, dakbayan sa Sugbo.

Matod ni Police Lieutenant Colonel Gerard Ace Pelare, tigpamaba ni Police Brigadier General Anthony Aberin, hepe sa PRO 7, nga naa pa sa dakbayan sa Sugbo ang duha nag tago-tago.

Dako ang ilang pagtuo nga dunay mga personalidad ug mga sakop sa grupo sa duha nga nagtabang sa pagpatago kanila, apan nangita og paagi ang kapulisan nga ila ning masakpan.

“This is not an ordinary criminal, so iyang gigamit ang iyang tanang kahibalo, kamaru para motago. Of course, we cannot also deny the fact nga naa ni siyay network nga nagtabang niya,” matod ni Pelare.

Giangkon ni Pelare nga duna silay gihimong pag house to house sa Barangay Inayawan nga una nang gi post sa usa ka netizen diin didto sila natulog sa gym sa barangay.

Apan gipasabot sa police official nga nakadawat sila’g report nga nasigpatan silang Rafols ug Salazar sa maong barangay, diin sila manuktok sa kabalayan ug manion og armas aron mangayo og pagkaon ug motago nga maoy nakapahadlok sa mga residente.

Gisiguro ni Pelare nga ang mga polis nga gitahasan sa pagpangita sa duha ka mga kriminal pulos nagsunod sa batakang balaod apan wala gihapon sila mokompyansa.

“Ang nakapahadlok... kini ang atong mga suspect manuktok sa tungang gabii nagdala’g pusil. Ilang tiunan ang mga nagpuyo didto. Mosulod sila sa balay and we get these information from time to time that is why we are conducting followup operations to finally locate the suspects,” dugang ni Pelare. Dili moundang sa ilang hot pursuit operation ang PRO 7 ug gigamit na nila ang tanang ka­himanan aron lang nga ma­dakpan sila ug mapanubag sa salaod nga ilang nabuhat.