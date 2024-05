Kim Chiu guest sa Padre Pio songwriting grand finals

ANG Cebuana nga si Kim Chiu mao ang special guest atol sa grand finals sa labing unang “Huni Kang Santo Padre Pio Alang sa Santuario” songwriting competition karong umaabot Mayo 25, 2024.

Mao kini ang gibutyag sa kadagkuan sa Saint Padre Pio Home for the Relief of Suffering-Philippines Foundation Inc., nga maoy nagpaluyo sa maong songwriting competition.

Matod sa presidente sa foundation nga si Maximiano Fulache nga ang debosyon sa “It’s Showtime” host mao ang nag-unang rason nga napili nila kini nga dinapit.

“Si Kim Chiu maoy napili ug nahukman nga himuong special guest sa atong kalihokan subay sa panukiduki nga gihimo, atong nasuta nga si Kim Chiu usa ka deboto ni Santo Padre Pio ug lakip na ang tibuok niya pamilya. Nagsangpit siya sa panabang ni Santo Padre Pio sa dihang nagkasakit ang iyahang igsuon hangtod nga naayo kini,” saysay ni Fulache.

Dugang ni Fulache nga giisip ni Kim nga “dakong tabang ang iyahang naangkon gikan sa Ginoo pinaagi sa iyang pangaliya kang Santo Padre Pio.”

Gipailaila usab kagahapon ang 12 ka mga finalist alang sa grand finals nga pagahimuon sa IC3 Convention Center Cebu sa Pope John Paul II, Cardinal Rosales Ave., Cebu City.

Nasayran nga P100,000 ang premyo sa mapili nga grand champion, P75,000 alang sa 2nd prize winner, ug P50,000 sa 3rd prize winner.

Samtang makadawat usab og tag-P10,000 ang Best Interpreter, Best Arranged Song, ug Best Audio Recording nga mga entry.

Available na ang tickets sa maong grand finals nga mapalit sa Santuario di Padre Pio sa Pulangbato ug sa Satellite Office niini sa may Robinson’s Galleria.

Anaa sa P1,000; P750; P500; ug P300 ang presyo sa tickets niini. (HBL)