Kinabuhi sa boxer nabutang sa kuyaw

Gumikan sa tataw nga sipyat sa timekeeper sa “Eng­kwentro 13’ boxing promotion niadtong Miyerkules, Mayo 1, 2024, sa Mandaue City Cultural and Sports Center, nabutang sa delikadong sitwasyon ang kinabuhi sa usa ka boksidor.

Gitumbok nga boksidor mao si Ramel Macado Jr. (8-1, 4KOs) sa ARQ stable sa Cebu, kinsa nasugamak sa 1st round knockout nga kapildihan batok ni Lorenz Dumam-ag (10-0-1, 5KOs) sa El Tigre stable sa Mandaluyong City sa ilang World Boxing Organization (WBO) Oriental flyweight title bout.

Si international boxing refe­ree Atty. Danrex Tapdasan miundang sa away human natumba si Macado sa ikatulong higayon.

Apan nakita sa video nga adunay dakong sipyat ang timekeeper gumikan kay wala niini nabantayan nga nila­pas na og maayo ang oras sa three-minute per round sa usa ka away sa boxing.

Sa premirong pagkatumba ni Macado, nakita sa video nga 13 ka mga segundos na lang ang nahabiling oras sa 1st round.

Nakita sab sa video nga nahurot na ang oras sa wala pa nahitabo ang ikaduhang pagkatumba ni Macado.

Atol sa ikatulong pagkatumba ni Macado, gibanabanang dul-an na sa lima ka mga minutos ang nakalabay basi sa nakita sa video.

Apan sa opisyal nga pag-a­nunsyo sa resulta, gibatbat sa ring announcer nga nahuman ang away sa ika-2:57 minutos sa 1st round.

Nakita sab sa usa ka video nga nagkuha og video ang timekeeper atol sa insidtene imbes nga magbantay sa oras ug wala’y nadungog nga customary clapper signal nga mao unta ang mopahimangno sa mga boksidor nga 10 ka mga segundos na lang ang nahabilin sa round.

IMBESTIGASYON

Aduna na’y pangalan ang ARQ stable sa timekeeper apan wala una kini gibutyag ning mantalaan gumikan kay wala pa’y opisyal nga pamahayag ang Games ang Amusement Board (GAB) kabahin ning maong kontrobersya.

Si Jason Charles Arquisola, ARQ Sports Promotions mana­ger, nagpadala na og pormal nga suwat ngadto ni GAB chairman Richard S. Clarin kabahin sa nahitabo sa iyang boksidor.

Nihangyo si Arquisola sa GAB nga mopahigayon og lawom nga imbestigasyon kabahin sa kontrobersya aron mahimuan kini og angayang lakang.

“I am writing to you to formally request for a thorough review of the fight on the grounds that it has exceeded the stan­dard time of three minutes per round in a pro boxing match and somehow put the life of our boxer at risk in that terribly dangerous situation,” tipik sa suwat ni Arquisola. / ESL