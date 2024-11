Kinahanglan nga operahan

Kinahanglang ipaubos si Golden State Warriors guard De’Anthony Melton sa season-ending knee surgery.

Si Melton wala nakapakita og aksyon sa niaging duha ka mga duwa sa Warriors gumikan sa iyang nasinati nga angol (sprained left anterior cruciate ligament).

Human sa medical tests, nasuta nga kinahanglang operahan ang pagkaangol ni Melton.

“It’s obviously terrible news, I feel so bad for De’Anthony, he’s such a perfect fit for us,” matod ni Warriors coach Steve Kerr.

Sa wala pa siya naangol, si Melton nag-average og 10.3 puntos. / Gikan sa AP