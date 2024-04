Kinaiyahan wa gitandog sa Kapitolyo

Giklaro sa Kagamhanan sa Probinsya sa Sugbo nga walay dalang kadaut ang gipaabot nga pagbalhin sa seat of government niini sa bukirang bahin sa lungsod sa Balamban.

Kini maoy gipasalig sa kagamhanan taliwa sa nadawat niining mga pagsaway tungod sa nikatap ug ni-viral nga mga hulagway sa social media diin makita ang gihimo nga dalan paingon sa tumoy nga bahin sa bukid.

Atol sa pakighinabi sa mga tigbalita sa Abril 2, 2024 gipasabot sa kagamhanan nga ang nakita nga pagkapahak sa bukid sa Barangay Cambuhawe usa ka national road project.

Gidugang niya nga sa kasamtangan wala pa makasugod ang kagamhanan sa pagpanday sa bag-ong edipisyo sa Kapitolyo.

“That development right now is not the Provincial Government. It is a DPWH,” matod ni Atty. Rory Jon Sepulveda, Capitol consultant.

Si Sepulveda inubanan ni Atty. Ben Cabrido nipasabot nga ang site development sa Brgy. Cambuhawe dili protected area ug wala nahimutang sa mga buffer zone.

Matod ni Cabrido nga mas maayong mag research una ang mga nakasaway sa development nga gihimo sa lugar una mosunod sa uso nga hisgutanan.

“(It is not a good thing to be) jumping on the bandwagon for the sake of publicity and mileage,” dugang niya.

Ang giingong napahak nga bukid sa Barangay Cambuhawe nahimo’ng hisgutanan sa social media human nasuta ang mga ekipo alang sa pag bulldoze ug clearing operations nga gihimo sa lugar.

Si Cebu Governor Gwendolyn Garcia una nang ni­pasabot nga ang nagpadayong trabaho sa lugar gipangulohan sa Department of Public Works and Highway - Central Visayas (DPWH-7).

Dugang niya nga wala pa napalit sa Kapitolyo ang mga luna nga gikinahanglan alang sa pagsugod sa construction sa actual nga provincial govern­ment center.

Ugaling mahuman ang pagtrabaho sa national road, mahimo nang sayon ang pag-access sa bag-ong sentro sa Lalawigan. / ANV