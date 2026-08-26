Kinawat nga motor gi-joyride kuyog sa uyab, nadakpan

Manag-uyab nag-joyride gamit ang gikawat nga motorsiklo ang wala magdugay ang ilang laag human nadakpan ang drayber sa Barangay Lutac, Dakbayan sa Naga niadtong alas 5 sa hapon, Martes, Agusto 25, 2026.
Ang motorsiklo gikawat alas 3 sa hapon niadtong Lunes, Agusto 24, 2026, nga gi-park gawas sa usa ka grocery store sa Barangay East Poblacion, Naga City.
Ang biktima nga si alyas Carmie, 19, dalaga, taga Barangay Cantao-an, Naga City, nangayo og tabang sa kapulisan human mawala ang iyang motorsiklo.
Samtang ang suspek nga si alyas Doming, 19, ulitawo, residente sa Barangay Campo 8, Minglanilla, nadakpan ug gitanggong sa Naga City Police Station.
Matod ni Police Senior Master Sgt. Jake Catane, imbestigador sa Naga City Police Station, nasubay ang suspek pinaagi sa CCTV footage sa maong grocery store.
Matod ni Catane, adunay nakahatag og impormasyon nga kanunay nga magsuroyan ang suspek sa Barangay Pangdan, diin giingong adunay uyab nga kanunay niyang bisitahon.
Sa ilang pagsusi sa maong lugar, nakadawat ang mga polis og impormasyon nga nakita ang suspek nga nagsakay sa gikawat nga motorsiklo uban sa iyang uyab ug padulong sa Toledo City.
Gisundan dayon sa kapulisan ang suspek hangtod naabtan kini sa Barangay Lutac, Naga City diin siya giposasan.
“Gisakay-sakay niya iyang uyab, gi-joyride niadtong Lunes,” dugang ni Catane.
Ang uyab sa suspek nga giila lamang sa alyas nga Ivana, nalingaw pa unta sa ilang laag, wala mahibalo nga kinawat diay sa iyang boyfriend ang maong motorsiklo. / GPL