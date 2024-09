King gusto moduwa sa Gilas

Gipadayag sa maka­paukyab nga import sa Blackwater Bossing nga si George King sa Philippine Basketball Association (PBA) Season 49 Governors’ Cup ang iyang intensyon nga moduwa sa Gilas Pilipinas isip naturalized player.

Giangkon ni King, 30, nga nalingaw siya sa iyang pagduwa sa PBA hinungdan nga gusto siyang makarepresentar sa Pilipinas sa ugma damlag.

“I would love to play for the national team. I would love to put on that blue and gold jersey on across No. 94,” matod King nga napatik sa Spin.ph.

“I would love to do that, you know what I mean.”

Wala man tuod naagak ni King ang Bossing nga makasulod sa quarter-finals sa Governors’ Cup apan ang iyang abilidad nikawat og dakong atensyon sa torneyo.

Sa labing ulahing duwa sa Bossing diin ilang gipangmakmak ang Rain or Shine Elasto Painters, 139-118, sa usa ka non-bearing game, si King nirehistro og 64 puntos nga gibuwakan og perpektong 20 ka free throws.

Ning maong duwa, ang kanhi magduduwa sa National Basketball Association (NBA) nitali sab og 3-of-8 sa four-point area ug 2-of-5 sa three-point area.

“If they (Gilas) want to have me, I would love to do it,” dugang ni King. “Honestly, it would be an opportunity of a lifetime for me and to do it on a place I enjoyed being, it’s just a double whammy.” / ESL