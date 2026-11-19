Gipadayag ni George King ang iyang intensyon nga mobalik pagduwa isip import sa San Miguel Beermen sa sunod season sa Philippine Basketball Association (PBA).
Alang ni King, aduna pa siya’y tiwasunong misyon sa Beermen, nga gipalagpot sa Brgy. Ginebra Gin Kings sa deciding Game 5, 94-110, sa quarter-finals series sa kasamtangang nagpadayon nga Season 50 Governors’ Cup.
Gawas niini, gipasabot ni Kings nga ganahan sab gyud siya moduwa atubangan sa Filipino basketball fans.
“I love it here in the Philippines. I mean, look at that right there,” matod ni Kings, nga napatik sa www.pba.ph.
Adunay higayon sa Game 5 nga gi-boo si King sa Ginebra fans dihang nakamugna siya og sunodsunod nga puntos, nga naghatag sa Beermen og 61-44 nga labaw.
Sukwahi sa gilaumang reaksyon, gipakita ni King ang iyang pagmahal sa fans pinaagi sa pagsenyas og kasingkasing ngadto sa Ginebra fans. /ESL